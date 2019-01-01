صالحميدزيتش يوضح وضع مفاوضات بايرن مع لاعب تشيلسي

حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن المفاوضات لضم كالوم هودسون أودوي من تشيلسي تجري بشكل جيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ أن مفاوضات ضم اللاعب كالوم هودسون أودوي من صفوف تشيلسي تسير بشكل جيد.

جاء هذا في تصريح مقتضب للغاية أدلى بها صالحميدزيتش وأكد من خلاله أنه لا يوجد ما يكمن إضافته في الوقت الحالي من تصريحاته حول موقف اللاعب من الانضمام للبافاري.

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ولم يتجاوز تصريح صالحميدزيتش بضع كلمات، حيث قال: "لا يوجد ما هو جديد لأضيفه في أمر انتقال أودوي لبايرن ميونخ، لكننا في مفاوضات جيدة مع تشيلسي.

وأشارت تقارير سابقة أن نادي تشيلسي يرفض أن يرحل أودوي عن صفوفه ويسعى بشتى الطرق للحفاظ عليه في صفوف البلوز خلال الفترة المقبلة.

وعرض تشيلسي على اللاعب منحه عقدًا جديدًا قيمته 80 ألف يورو يحصل عليها أودوي بشكل أسبوعي على هيئة الراتب الخاص به.

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جدير بالذكر أن اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا كان قد أعرب في تصريحات سابقة عن رغبته في الانضمام لصفوف بايرن ميونخ.