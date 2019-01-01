بايرن ميونخ يقرر ترقية حميديتش

تغييرات إدارية قادمة في صفوف البافاري

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن عن قرار من قبل إدارة بايرن ميونخ بترقية المدير الرياضي حسن صالح حميديتش في الاجتماع المقبل.

وعمل حميديتش في البداية مع بايرن في منصب سفير للنادي الألماني، ثم تولى في أغسطس 2017 مهام المدير الرياضي للفريق.

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وذكرت "بيلد" أن رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس قرر أنه سيقوم بترقية حميديتش ليكون عضواً في مجلس إدارة النادي البافاري.

وسيقود هونيس بالحادي عشر من نوفمبر المقبل آخر اجتماعاته كرئيس للنادي، وتكهنت الصحيفة أن قرار ترقية البوسني سيعلن في الاجتماع.

وحقق بايرن ميونخ انتصاراً مساء الثلاثاء على مضيفه بوخوم بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات كأس ألمانيا.