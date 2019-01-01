كوفاتش ينفي تعاقد بايرن مع بيلي

بايرن يبحث عن جناح

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أن يكون فريقه تعاقد مع ليون بيلي، جناح باير ليفركوزن.

وذكرت "بيلد" الأربعاء أن بايرن توصل لاتفاق مع ليفركوزن لضم الجناج الجامايكي مقابل 40 مليون يورو.

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وأكد كوفاتش عدم صدق تقرير "بيلد" بعد مباراة فريقه أمام توتنهام في كأس أودي، مؤكداً أن بايرن لم يضم بيلي.

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ويحظى بيلي بمتابعة عديد الفرق في أوروبا بعد بروزه في الموسمين الماضيين، وأهمها ليفربول، روما، تشيلسي، وأرسنال، بحسب التقارير.

ويحاول بايرن ميونخ التعاقد مع لاعب بمركز الجناح، وحدد ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، هدفاً رئيسياً للميركاتو الصيفي.