لم يجد بايرن ميونخ، يوم السبت، أي صعوبة تُذكر أمام سانت باولي المرشّح للهبوط. ففي هامبورغ فاز فريق فينسنت كومباني بنتيجة 0-5، ليرفع بايرن حصيلته هذا الموسم إلى 105 أهداف. وبذلك حطم بطل الدوري المرتقب رقماً قياسياً، إذ لم يسبق لأي فريق في البوندسليغا قبل هذا السبت أن سجل أكثر من 101 هدف. ومع تبقي خمس مباريات، يبلغ الفارق عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند اثنتي عشرة نقطة.

بدأ بايرن المباراة في هامبورغ بشكل ممتاز، حيث انتزع التقدم في الدقيقة التاسعة. أرسل كونراد لايمر ركلة ركنية متقنة أمام المرمى، ليظهر موسيالا بعد تحرك جميل ويسدد برأسه بقوة إلى الشباك: 0-1.

وبالنظر إلى مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، حصل من بين آخرين هاري كين على راحة، ما يعني أن نيكولاس جاكسون نال فرصة الظهور أساسياً منذ البداية. وكاد السنغالي بعد هدف 0-1 مباشرة أن يضيف الهدف الثاني، لكنه سدد من زاوية صعبة في العارضة.

لم يكن لسانت باولي الكثير ليقدمه، ونجا أكثر من مرة من تلقي الهدف الثالث، كما حدث عندما سدد مايكل أوليسيه بجوار المرمى من موقع واعد، واصطدم موسيالا غير المحظوظ بالقائم من مسافة قريبة.

في الشوط الثاني، سجل بايرن ثلاثة أهداف خلال نحو ثلاث عشرة دقيقة. وكان الدور أولاً على ليون غوريتسكا، الذي سدد ببراعة كرة طائرة عند القائم الثاني.

ثم حسم أوليسيه المباراة نهائياً. فالفرنسي، الذي يعيش حالة فنية رائعة، توغل إلى الداخل باتجاه منطقة الجزاء، قبل أن يضع الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة: 0-3.

وبعد عمل تمهيدي جيد من موسيالا، أصبحت النتيجة 0-4 أيضاً. فقد فاز لاعب الوسط الهجومي بمواجهته بشكل مقنع خارج منطقة جزاء هامبورغ مباشرة، ومرر كرة بينية إلى جاكسون الذي هز الشباك من مسافة قريبة. وفي اللحظات الأخيرة، سجل رافائيل غيريرو أيضاً الهدف الخامس: 0-5.

وكان هناك أيضًا لحظة رائعة لبارا نداي. فقد شارك السنغالي البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا فقط كبديل، ليُسجّل بذلك ظهوره الأول مع الفريق الأول لبايرن. وقد تمّت إعارة نداي من نادي غامبينوس ستارز أفريكا من السنغال حتى نهاية الموسم.