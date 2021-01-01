استمرار غياب نجمي بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل أيام من مواجهة الأهلي

العملاق الألماني سيواجه نظيره المصري في مونديال الأندية

تزداد الشكوك في نادي بايرن ميونخ الألماني، حول جاهزية الثنائي ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، قبل مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

النادي البافاري أعلن غياب الثنائي عن مواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني، وذلك لاستمرار إصابتهما بفيروس كورونا حتى الآن.

وهو ما يشير إلى احتمالية غيابهما عن لقاء الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث وصل الفريق المصري لهذا الدور بعد التغلب على الدحيل القطري.

29 يناير 2021

صدمة لبايرن

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ إصابة نجمي الفريق "ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز" بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وغيابهما عن المباراة القادمة أمام هوفنهايم.

متصدر الدوري الألماني سيستضيف هوفنهايم يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الـ19 من البطولة، وهي المباراة قبل الأخيرة له قبل توجهه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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فليك قال خلال المؤتمر الصحفي "للأسف تعرض ليون وخافي للإصابة بفيروس كورونا وهما حاليًا في العزل الصحي، هناك تنسيق كامل حول الوضع مع وزارة الصحة".

العملاق البافاري سيلعب ضد هيرتا برلين يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الـ20 من البوندسليجا قبل السفر إلى الدوحة حيث سيخوض مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثامن من فبراير القادم أمام الفائز من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.

غياب جوريتسكا ومارتينيز عن مباراتي الدوري الألماني بات مؤكدًا، وتحوم شكوك كبيرة جدًا حول قدرتهما على السفر مع البايرن إلى الدوحة ومواجهة الأهلي أو الدحيل، إذ لن يكون قد مضى على إصابتهما بكوفيد 19 سوى 10 أيام.

من جانب آخر، أكد فليك غياب حارس المرمى البديل ألكساندر نوبل عن الفريق لمدة 3-4 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات مما يعني خروجه رسميًا من قائمة البايرن لكأس العالم للأندية.