بايرن ميونخ يعلن نجاح عملية ليفاندوفسكي

البولندي سيغيب فترة عن الملاعب

أعلن بايرن ميونخ نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجمه روبرت ليفاندوفسكي مساء السبت بعد لقاء فولفسبورج بالدوري الألماني.

البافاري حقق فوزاً متأخراً على ضيفه صاحب القمصان الخضراء السبت بهدفين نظيفين من توقيع الشاب المتألق جوشوا زيركسي وسيرجي جنابري، ولعب ليفاندوفسكي اللقاء كاملاً.

وخضع المهاجم البولندي للجراحة في منطقة الحوض لعلاج فتق بالجانب الأيسر يعاني منه منذ عدة أسابيع، ولكن التزاماته مع ناديه والمنتخب أجلت خضوعه للعملية.

وذكر البيان أن العملية جرت بنجاح، وعلى إثرها سيحصل اللاعب على الراحة لعدد من الأيام من أجل التعافي.

إصابة طويلة جديدة في دفاعات بايرن ميونخ

ولم يوضح النادي مدة غياب ليفا عن اللقاءات، ولكن لن يتأثر كثيراً نظراً لتوقف الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول وبداية فترة الأعياد.

ويعيش ليفاندوفسكي موسماً مميزاً بعدما سجل حتى الآن 30 هدفاً مع بايرن ميونخ في كل المسابقات، ما بين المحلي والأوروبي.

ويحتل بايرن ميونخ الترتيب الثالث بجدول البوندسليجا برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج.