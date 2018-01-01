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بايرن يطارد نجم تشيلسي الشاب

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اللاعب لا يحظى بالفرصة مع ساري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الشاب، لتدعيم خط هجومه.

ولا يحظى أودوي بفرص كافية للمشاركة كأساسي مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك في لقاءات الدوري الأوروبي والكأس.

وقالت "صن" أن بايرن ميونخ يحاول خطف أودوي وإعادة إطلاق مشواره في ألمانيا بتجربة مشابهة لما فعله بوروسيا دورتموند مع جادون سانشو.

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ويتبقى في عقد أودوي 18 شهراً وعرض عليه تشيلسي عقداً جديداً لخمسة أعوام إضافية ولكن اللاعب، بحسب الصحيفة، يريد ضمانات حول مشاركته أساسياً.

وكان ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد قال إن اللاعب صاحب الثمانية عشر عاماً لا يزال غير جاهزاً للعب بالبريميرليج ولكنه يملك الإمكانيات ليصبح من أفضل لاعبي العالم.

وتخرج أودوي من أكاديمية شباب تشيلسي ويتواجد مع الفريق الأول منذ 2017، كما مثّل المنتخب الإنجليزي على صعيد فئات الشباب حتى فريق تحت 19 عاماً.

 

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