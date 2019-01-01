بايرن ميونخ يهدد ألمانيا بسبب نوير

أزمة لا تنتهي بسبب عرين المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

هدد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، الجهاز الفني لألمانيا بمنع لاعبي ناديه من تمثيل المنتخب على إثر الأزمة الدائرة حول حراسة مرماه.

وتصاعدت حدة الأزمة بين مانويل نوير، حارس وقائد بايرن، ومارك أندريه تير شتيجن، لاعب برشلونة، حول أحقية من منهما بحراسة عرين المانشافت.

كيميتش: تير شتيجن لم يهاجم نوير

وبحسب "بيلد"، فإن هونيس هدد الجهاز الفني لخواكيم لوف بمنع لاعبي بايرن ميونخ من تمثيل ألمانيا إذا قرر مدرب المانشافت الاعتماد على تير شتيجن.

وقال هونيس مع نفس الصحيفة: "إذا قرر لوف جعل شتيجن رقم واحد فلاعبي بايرن سيقاطعون صفوف المنتخب قبل أن يفعل حتى قراره".

لوف يعلق على أزمة نوير وتير شتيجن

وسبق وهاجم هونيس مدير المنتخب أوليفر بيرهوف واتهمه بالتحيز ضد فريقه وتكرار أزمة أوليفر كان وينز ليمان في الماضي.

وحرس نوير مرمى المنتخب في آخر اللقاءات أمام أيرلندا الشمالية وهولندا بتصفيات أمم أوروبا.