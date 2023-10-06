تشافي يثق في قدرته على التعويض .. الكشف عن خليفة روبرت ليفاندوفسكي

الموهبة المقبلة التي سيكشف تشافي عنها

مع إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراة بورتو وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا، باتت هناك حاجة من قبل تشافي هيرنانديز إلى تعويض مكانه في رأس الحربة.

من المؤكد أن الخيار الأول هو فيران توريس، ولكن لابد من إيجاد عمق في مركز رأس الحربة خلال المباريات المقبلة بالنسبة للمدرب الإسباني.

لذلك فقد أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن خيار تشافي الأول في الفترة المقبلة بعد فيران توريس، سيكون من الفريق الرديف لبرشلونة والذي يدربه رافا ماركيز.

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هداف هذا الفريق هو باو فيكتور البالغ من العمر 21 عامًا والقادم من جيرونا، والذي ساهم هذا الموسم في 70٪ من أهداف الفريق الرديف يتسجيله 4 أهداف وصناعته لهدف.

من المقرر أن يدخل باو فيكتور قائمة مباراة غرناطة المقبلة لبرشلونة في الدوري الإسباني على ملعب "لوس كارمينيس" وأن تكون تلك محطة الاختبار له الأولى له رفقة الفريق الأول للبلوجرانا.