باولينيو: غادرت الأهلي لأنه يفتقد للعدل، لم أعتد على ما وجدته هناك

كشف النجم البرازيلي باولينيو الأسباب الحقيقية لرحيله عن النادي الأهلي السعودي بعد شهرين فقط من انضمامه له الصيف الماضي، وذلك خلال مؤتمر تقديمه في نادي كورنثيانس البرازيلي اليوم الجمعة.

صاحب الـ33 عامًا كان قد وقع للأهلي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لـ3 سنوات يتقاضى بموجبه 4 ملايين دولار سنويًا، لكنه طلب فسخ عقده بعد شهرين فقط وتحجج بحرق منزله، وقد وافق النادي السعودي على طلبه في ظل تأكيد رئيسه ماجد النفيعي على عدم إجبار على البقاء مع الفريق على عكس رغبته.

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اللاعب الذي لعب لعدة أندية أبرزها توتنهام وبرشلونة وقع عقدًا لبدء تجربة جديدة مع كورنثيانس في يناير الجاري، وقد أكد أن رحيله المبكر جدًا عن جدة كان بسبب عدم رضاه عن العديد من الأوضاع في النادي الأهلي.

وأضاف "قرار انتقالي ثم رحيلي عن السعودية يعود لي ولعائلتي، اتخذنا القرارين معًا، تعرفونني جيدًا .. لن أتحدث بسوء عن أي نادٍ لعبت له، لكني وجدت أوضاعًا لم تعجبني أبدًا في الأهلي حين انضممت للفريق، المشكلة لم تكن مالية أو فنية بل وجود وضع لا يُناسبني هناك".

أضاف "الأهلي يفتقد للعدل وهذا سبب فسخ عقدي معه، حاولت عند تعييني قائدًا للفريق بعد شهرين من وصولي أن أكون قائدًا حقيقيًا وأساعد زملائي لكني وجدت أشياءً لا تُناسبني ولم أعتد عليها، ولذا فضلت فسخ عقدي والرحيل بعد شهرين فقط. كان القرار الأفضل لي آنذاك".

يُشار إلى أن باولينيو لم يلعب مع الأهلي سوى 4 مباريات استطاع خلالها إحراز هدفين، ويعيش الفريق وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لا يمتلك سوى 16 نقطة في المركز الـ13.