باور هورس × مانشستر سيتي ـ تحدي الطاقة: ما المدينة التي احتضنت أفضل تحدي؟
من أجل إطلاق تحدي الطاقة، قام باور هورس بالسفر إلى أرجاء المعمورة من أجل الالتقاء بالمشجعين عبر العالم وجعلهم يخوضون غمار أميز المغامرات والتحديات الكروية.
التحدي الذي جاب مدنًا ساحرة مثل أبو ظبي، القاهرة ولاجوس عرف إثارة كبيرة ومتابعة مميزة من طرف نجوم مانشستر سيتي الذين تواصلوا مباشرة مع المشجعين.
كل حلقة من الحلقات الثلاث ضمت 3 تحديات، وكل حلقة عرفت مجموعة من المفاجآت واللحظات الحابسة للأنفاس، دون نسيان المرح والمتعة.
أبو ظبي
نجوم مانشستر سيتي يتحدون مشجعيهم في أبو ظبي 🇦🇪 في تحدي الطاقة من باور هورس 🔝⚡— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2021
هل كانوا قدها ونجحوا في المهام الثلاثة؟ 🔥🔥#PowerHorse#UnstoppableTogether pic.twitter.com/ph0rZXNfqD
لاجوس
نجوم مانشستر سيتي يتحدون مشجعيهم في لاجوس 🇳🇬 في تحدي الطاقة من باور هورس 🔝⚡— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2021
هل كانوا قدها ونجحوا في المهام الثلاثة؟ 🔥🔥#PowerHorse#UnstoppableTogether pic.twitter.com/OK4mls4FMr
القاهرة
نجوم مانشستر سيتي يتحدون مشجعيهم في القاهرة 🇪🇬 في تحدي الطاقة من باور هورس 🔝⚡— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2021
هل كانوا قدها ونجحوا في المهام الثلاثة؟ 🔥🔥#PowerHorse#UnstoppableTogether pic.twitter.com/oAPjxP2g8v
صوّت لتحديك المفضل هنا: