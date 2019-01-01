باهر المحمدي: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي والإسماعيلي وافق على رحيلي

مدافع الدراويش تألق مع منتخب مصر ولفت الأنظار له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن باهر المحمدي؛ مدافع الإسماعيلي، عزمه الرحيل عن صفوف الدراويش في نهاية الموسم الجاري، موضحًا أن عقب كأس أمم أفريقيا 2019 سيبدأ رحلته الاحترافية.

صاحب الـ22 عامًا انضم لمنتخب في لأول مرة بعد تولي خافيير أجيري؛ المدير الفني الحالي للفراعنة، المسؤولية، وشارك معه في أربع مباريات محرزًا هدف وحيد.

وقال المحمدي، في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "في بداية الموسم عاهدت نفسي أن أقدم ما يليق بإمكانياتي وبي، لكن الفريق واجه سوء توفيق في بداية الموسم إلا أننا في الفترة الأخيرة نسير بشكل جيد".

وأضاف: "لم أصدق أنني في أول مرة انضممت بها لمنتخب مصر شاركت في أربع مباريات منها مباراة كبيرة أمام تونس، وكنت أحد أسباب الفوز وقتها".

رئيس الإسماعيلي: يجب إعادة الفريق للصورة التي تحلم بها الجماهير

لاعب الدراويش تطرق للحديث عن كأس أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أن أقامتها في مصر زاد من صعوبتها على الفراعنة: "البطولة زادت صعوبة بعد استضافتها لمصر، الجمهور المصري يطالب حاليًا بضرورة الحصول على اللقب، وأنا لو شاركت بها سأبذل قصارى جهدي لتحقيق اللقب".

وحول طموحه خلال الفترة المقبلة: "عقدت جلسة مع إبراهيم عثمان؛ رئيس النادي، وطالبته بالاحتراف في نهاية الموسم الجاري، وهو تقبل الأمر، لأن محمد صلاح أعطانا أمل كبير، أخبرت رئيس النادي أن هدفي العام الجاري أن أقدم شيئًا للإسماعيلي والمنتخب، وبعد بطولة أفريقيا إذا تلقيت عروضًا خارج مصر فسأرحل، وهو لم يعارض، فقط طالبنا بتقديم شيء للإسماعيلي".

بعد عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال - "كاف" يعلن موعد مباراتي شباب قسنطينة

واختتم: "محمد صلاح الجميع فخور به، يومًا تلو الآخر يثبت أنه فخر للعرب كلهم، أتمنى أن أكون مثله، هو أثبت أن من يجتهد سيجني ثمار جهده، وتحدثت معه هو وأحمد حجازي عن رغبتي في اللعب بالدوري الإنجليزي، ونصحاني ببذل مزيد من الجهد للوصول لحلمي".

مدافع الدراويش شارك الموسم الجاري في 23 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أفريقيا في شهر يونيو المقبل، حيث ستقام على أرض الفراعنة للمرة الخامسة، بعد أن تم سحب الاستضافة من الكاميرون.