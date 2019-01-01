باهبري يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد الهزيمة أمام مونتيري

الهلال حصل على المركز الرابع في ترتيب مونديال الأندية

تحدث هاتان باهبري لاعب الهلال السعودي، عن الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

الهلال أهدر فرصة التتويج بالمركز الثالث في ترتيب كأس العالم للأندية المقامة في قطر، لصالح مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

الهلال حاول حسم المباراة في الوقت الأصلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الهلال ومونتيري المكسيكي بهدفين لكل فريق، ولكنه أهدر أكثر من فرصة.

وقال باهبري في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كنا نتمنى أن نتوج بالكأس وليس المركز الرابع، الحمد لله على كل شيء وكنا نسعى للأفضل".

وأضاف: "ظهر علينا الإرهاق في الكثير من فترات المباراة بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع الهلال في البطولات المختلفة ومع المنتخب السعودي".

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واختتم باهبري تصريحاته بتوجيه اعتذار لجماهير الهلال، وأنهم سيبذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات.

وكان الهلال قد واجه مونتيري في لقاء تحديد المركز الثالث، بعد خسارته نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي والذي سيواجه ليفربول في نهائي الكأس.