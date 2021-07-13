باهبري: لن أعود للاتحاد، فضلت الهلال على النصر لهذا السبب، ولم أندم

تصريحات نارية من نجم الهلال

أجرى هتان باهبري لاعب الهلال حوارًا مع صحيفة الرياض السعودية أكد خلاله أنه لم يندم أبدًا على اختيار القميص الأزرق بدلًا من اللعب للنصر، كما أبدى أمله في تجديد عقده مع ناديه والانضمام للمنتخب السعودي.

باهبري كان قد انضم للهلال في يناير 2019 قادمًا من الشباب بعد صراع قوي مع النصر، ويرتبط اللاعب بعقد مع ناديه يمتد حتى نهاية الموسم القادم ويدور الكثير من الجدل حاليًا حول مستقبله خاصة في ظل امتلاك الفريق لأكثر من لاعب محلي وأجنبي في مركزه.

باهبري: فضلت الهلال على النصر، ولم أندم أبدًا

صاحب الـ28 عامًا أكد على صحة اختياره الهلال بدلًا من النصر حين نوى الرحيل عن الشباب، مؤكدًا أنه لم يندم أبدًا على هذا الاختيار ويتمنى تجديد عقده مع الفريق والبقاء به طويلًا.

وأضاف عن سبب اختياره للزعيم بدلًا من العالمي "اخترت الهلال لأن طموحي تحقيق البطولات، ولا يُمكن أن يمر موسم دون أن يُتوج ببطولة ما، هذا كان السبب الرئيسي في اختياري للهلال، وقد حققته معه 4 بطولات حتى الآن، وأتطلع لتحقيق المزيد".

باهبري سُئل إن كان قد ندم على اختياره خاصة في ظل عدم لعبه أساسيًا، فأجاب "لم أندم أبدًا، وجودي في الهلال ساعدني على تطوير مستواي من خلال المنافسة القوية على اللعب أساسيًا".

أضاف حول أسباب عدم لعبه أساسيًا "هي أسباب فنية بحتة، كل مدرب له وجهة نظره الخاصة، وقد كنت مدركًا قبل الانضمام للهلال أن المنافسة ستكون صعبة على اللعب أساسيًا، لأن المنافسين لي على مركزي نجوم كبار، سالم الدوسري مثلًا يُعد من قادة المنتخب السعودي، وأندريه كاريلو نجم كبير، لكني واثق من العودة للعب في التشكيل الأساسي".

باهبري: لن أعود للاتحاد، والأفضلية للهلال

اللاعب السعودي أكد على بذله قصارى جهده في معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا بهدف إقناع المدرب ليوناردو جارديم بقدراته والإدارة بتجديد عقده، مشيرًا إلى أن رغبته هي البقاء مع الزعيم وأن كل ما يُثار حول رحيله إشاعات وأخبار عارية عن الصحة.

اللاعب الذي لعب في الاتحاد قبل الانتقال للخليج ثم الشباب وأخيرًا الهلال سُئل عن موقفه من العودة للعميد، فأجاب "الحديث عن عودتي للاتحاد مجرد اجتهادات صحفية لست مهتمًا بها أبدًا، وهي لا تؤثر علي".

أضاف "حال أراد الهلال تجديد عقدي ووصلني عرض من الاتحاد سأختار الهلال بالطبع، الزعيم له الأفضلية".

ماذا قدم باهبري في الموسم الماضي مع الهلال؟

لعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي اكتفى خلالهم بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين وصنع هدف خلال 6 مباريات.

مع الهلال بشكل عام وفي جميع البطولات، لعب باهبري 50 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم، فيما كان قد بصم على 15 هدفًا خلال 53 مباراة مع الشباب الذي لعب له موسمين ونصف، بواقع 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

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