بانيجا بعد الهزيمة من الاتحاد: لن نستسلم ولا تعليق على التحكيم

قائد الشباب يتحدث عن الهزيمة من الاتحاد

أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط وقائد فريق نادي الشباب، على أن فريقه لن يستسلم، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد الاتحاد، بالدوري السعودي للمحترفين.

الشباب تلقى الخسارة من نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عجز وكسر وعقدة .. ماذا نتج عن انتصار الاتحاد على الشباب؟

بانيجا قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لسوء الحظ خسرنا مباراة الاتحاد، ولا أعرف ماذا أقول عن التحكيم في المباراة، ولكننا سنواصل العمل من أجل تحقيق الانتصارات".

اللاعب الأرجنتيني تابع: "حاولنا اللعب جيدً، ولكننا تلقينا الخسارة، وسنواصل المنافسة على اللقب حتى النهاية، وأمامنا مباريات مهمة للغاية".

واختتم بانيجا تصريحاته قائلًا: "علينا أن نتحسن خلال الفترة المقبل، وأن نتحد بشكل أكبر لكي نحقق أهدافنا، ولن نستسلم بعد هذه الخسارة".

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي، بعد الشباب المتصدر والهلال صاحب المركز الثاني.