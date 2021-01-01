بانيجا: النصر خصم صعب وأحببت الرياض كثيرًا

بانيجا يعلق على انتصار الشباب على النصر برباعية

أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط نادي الشباب السعودي، على أنه سعيد للغاية بعد الانتصار الذي حققه فريقه في ديربي الرياض، أمام فريق نادي النصر.

الشباب حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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بانيجا قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحقيقة أن المباراة كانت معقدة أمام خصم صعب، ولكننا كنا نعرف أننا قادرين على الفوز، وقدمنا مباراة جيدة أمام النصر".

قائد الشباب تابع: "أنا سعيد مع الشباب، وأقدر المسؤولية وأحب أن أساعد الفريق وزملائي لتحقيق الانتصارات في المباريات".

وعن تأقلمه مع نادي الشباب، علق بانيجا قائلًا: "الحياة هنا في السعودية مختلفة ومن الصعب التأقلم ولكن أحب المدينة وسعيد جدًا بزملائي وبالعمل هنا".

ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 38 في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي النصر عند 25 نقطة في المركز السادس.