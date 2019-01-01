بانجورا يجتمع بإدارة الرائد من أجل حسم مصيره

بانجورا يسعى لحسم مصيره مع الرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن مصير إسماعيل بانجورا، مهاجم الرائد السعودي مع فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى بانجورا لمعرفة مصيره مع ناديه قبل انطلاق الموسم الجديد، إما بالاستمرار وتوقيع عقد جديد، أو بالرحيل وخوض تجربة جديدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب سيجتمع بإدارة النادي خلال الفترة المقبلة من أجل حسم مصيره في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن المدير الفني هاسي، طلب من إدارة النادي عدم تواجد المهاجم بانجورا في تحضيرات الموسم الجديد الخاصة بالرائد.

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العلاقة بين بانجورا والمدرب في نادي الرائد لم تكن على ما يرام حيث تمت إعارته إلى فريق الباطن بسبب ابتعاده عن المشاركة.

ويتبقى في عقد بانجورا في الوقت الحالي، موسمًا واحدًا فقط، حيث يرغب في تحديد مصيره خلال الأيام القليلة إما بالرحيل أو الاستمرار.