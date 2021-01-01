بامعوضة يعود إلى منصبه ويسعى للتخلص من مارين

التخلص من مارين ضمن أولويات المدير التنفيذي للأهلي

قرر عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، إعادة أحمد بامعوضة، المدير التنفيي السابق للفريق الأول، خلفًا لطارق كيال الذي استقال من منصب المشرف على الكرة بالنادي.

كيال قرر الرحيل عن منصبه، بعد خسارة فريق الأهلي أمام القادسية بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن بامعوضة يقود حاليًا ملف التعاقدات بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتنسيق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، بعدما حضر أمس الأربعاء في مقر النادي وباشر عمله.

ويسعى بامعوضة للتخلص من اللاعب الألماني ماركو مارين، وذلك عن طريق التوصل معه لاتفاق بالرحيل، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدماته.

وكلف مؤمنة رئيس الأهلي، بامعوضة بملف التعاقدات المحلية للنادي، والتي يريد الراقي إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن مارين قام بالتوقيع على عد مع النادي الأهلي لمدة موسمين ونصف خلال شهر يناير 2020، ليتبقى في عقده عام ونصف، يسعى مسؤولي الراقي للتوصل معه للاتفاق، من أجل فك الارتباط به.