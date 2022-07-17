بأمر أنشيلوتي .. بنزيما يغيب عن الكلاسيكو الودي أمام برشلونة

كريم بنزيما سيغيب بشكل مؤكد عن الكلاسيكو الودي الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة.

سيغيب الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد عن الكلاسيكو الودي أمام برشلونة، والذي سيقام الأسبوع المقبل في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 23 يوليو المقبل في لاس فيجاس، خلال فترة الفريقين التحضيرية لمنافسات موسم 2022-23.

لماذا يغيب بنزيما عن الكلاسيكو الودي؟

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن السبب الرئيسي لغياب بنزيما يعود لقرار اتخذه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وحسب التقرير، فإن أنشيلوتي قرر منح بنزيما، بالاتفاق مع الفرنسي، أيام راحة إضافية بعد موسم مرهق لعب خلاله قائد الفريق الملكي 46 مباراة في كافة المسابقات.

واتفق أنشيلوتي مع بنزيما على أن ينضم الدولي الفرنسي إلى تدريبات ريال مدريد يوم 19 يوليو في لوس أنجلوس، حيث يعسكر بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا طوال فترة إقامته في الولايات المتحدة.

وصول بنزيما المتأخر إلى الولايات المتحدة، يعني أنه سيحصل على ثلاثة أيام فقط من التدريبات قبل مباراة الكلاسيكو، ولذلك سيغيب عن اللقاء، لعدم رغبة أنشيلوتي في المخاطرة به مبكرًا.

من سيكون بديل بنزيما؟

غياب بنزيما قد يمنح بورخا مايورال فرصة لإثبات قدراته أمام أنشيلوتي، حيث سيحاول اللاعب إقناع المدرب الإيطالي بأن يصبح البديل الرئيسي لقائد ريال مدريد خلال الموسم.

وقد يكون غياب الفرنسي فرصة مثالية ليجرب أنشيلوتي البلجيكي إيدين هازارد في مركز المهاجم الوهمي، وهي الخطة التي تحدث عنها المدرب الإيطالي في أكثر من مناسبة.

اقرأ أيضًا ..

استمرار رونالدو وتهديد بقاء ماجواير.. قائمة يونايتد بين البقاء والرحيل!

أغلى من المعلن.. لن تصدق قيمة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

جول إنسايدر | رافائيل لياو .. قائد ميلان للسكوديتو في الملعب ونجم الراب خارجه