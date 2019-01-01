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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بالوتيلي ينهي موسمه بالرقم الأسوأ لأي مهاجم بالدوريات الخمس الكبرى

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بعد تعرضه للطرد أمام مونبيليه
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أنهى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، موسمه بالدوري الفرنسي، برقم محبط مع فريقه الحالي أوليمبيك مارسيليا.

بالوتيلي تلقى البطاقة الحمراء المباشرة، خلال المباراة الأخيرة بالدوري ضد مونبيليه، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

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الدولي الإيطالي دخل اللقاء في الدقيقة 59 على حساب صانع الألعاب الفرنسي ديميتري باييه.

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وفي الدقيقة 87 تورط بالوتيلي في تدخل عنيف بكلتا قدميه على دانيل كونجري لاعب مونبيليه ليتلقى البطاقة الحمراء.

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وتعد البطاقة هي الرابعة لسوبر ماريو بالدوري الفرنسي منذ موسم 2016/2017، خلال تواجده مع نيس ومارسيليا.

ويعتبر بذلك بالوتيلي هو المهاجم الأكثر تعرضاً للطرد بالدوريات الخمس الكبرى منذ هذا الموسم.

 

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