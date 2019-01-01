بالوتيلي يكشف عن ردة فعل "والدته" بعد عودته لمسقط رأسه

كانت لحظات عاطفية

كشف المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عن ردة فعل والدته عندما أخبرها بموافقته على فكرة العودة إلى إيطاليا عبر بوابة مسقط رأسه بريشيا.

وأعلن النادي الإيطالي عن نجاح مفاوضاته مع سوبر ماريو، بإعلان بيان توقيعه في صفقة انتقال حر، ليعود مرة أخرى إلى جنة كرة القدم، بعد ثلاث سنوات قضاها مع الأندية الفرنسية.

وبعد استقرار بالوتيلي على خيار العودة بدلاً من مغامرة السفر إلى البرازيل للدفاع عن ألوان فلامنجو، قال لوسائل الإعلام الإيطالية "عندما أخبرتها بوجود فرصة للعودة للعب في بريشيا، طلبت منها (الوالدة) الرأي، لكنها بكت".

من جهة أخرى، رفض التعليق على توقعات عودته للمشكلات مرة أخرى، قائلاً "يبدو أنكم خائفون من إخفاقي أكثر من خوفي على نفسي، عمومًا لست قليًا، أنا هادئ وعلى ما يرام لأنني في بيتي".

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وبخصوص استعداداه بشكل نفسي لاحتمال عودة أزمته القديمة، بالتعرض للإساءة العنصرية، كما حدث معه في تجربته الإيطالية الأخيرة مع ميلان، قال "لا أعرف توقعي، لكني آمل ألا يحدث ذلك الأمر كما كان في الماضي".