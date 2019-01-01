بالوتيلي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

أين يلعب بالوتيلي الموسم المقبل؟

يقترب ماريو بالوتيلي، لاعب مارسيليا، من العودة إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام وست هام يونايتد بالتعاقد معه.

عقد بالوتيلي لديه انتهى في 30 يونيو المقبل مع مارسيليا ليصبح حرًا في ظل اهتمام من بارما بضمه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أنّ وست هام يرغب في الحصول على خدمات بالوتيلي بعد تعقد صفقة ضم ماكسي جوميز من سيلتا فيجو.

وأوضحت أنّ خبرة اللاعب في الدوري الإنجليزي باللعب مع مانشستر سيتي وليفربول جعلته خيارًا كبيرًا للمدرب مانويل بيليجريني.

ويقترب خافيير هيرنانديز من الرحيل عن صفوف الهامرز مما يفتح الباب لانضمام بالوتيلي.

جدير بالذكر أنّ بالوتيلي سبق وأعلن رغبته الاستمرار في الدوري الفرنسي وعدم العودة إلى إيطاليا.