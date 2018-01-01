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بالوتيلي يقترب من مغادرة نيس

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النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يقترب من فصل مخيب جديد في مسيرته

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اقترب اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي من الرحيل عن صفوف فريق نيس في شهر يناير المقبل، وذلك مع موعد بداية سوق الانتقالات الشتوية.

وأصبح بالوتيلي حاليًا مجمدًا من قبل مدرب الفريق باتريك فييرا، ولا يشارك بشكل أساسي، مما عجل من إمكانية رحيله عن الفريق الفرنسي في ميركاتو الشتاء.

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وكان بالوتيلي قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مارسيليا في الصيف الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات ويستمر مع نيس لموسم آخر، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن ولم يقنع مدربه باتريك فييرا بالاعتماد عليه.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن مينو رايولا وكيل بالوتيلي، كان قد اجتمع مع إدارة نيس من أجل الاتفاق على رحيل اللاعب في ميركاتو الشتاء على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، أو الرحيل بشكل نهائي في حال التوصل لعرض بفسخ العقد نهائيًا.

ومن المتوقع أن يعود بالوتيلي للعب في أحد أندية الدوري الإيطالي.

يذكر أن اسم بالوتيلي كان قد ارتبط أيضًا بالانتقال لفريق بارما في ميركاتو الصيف.

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