بالوتيلي يسخر من هزيمة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

لاعب سيتي وليفربول يسخر من الغريم التقليدي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سخر الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب مارسيليا الفرنسي، من هزيمة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دور أبطال أوروبا.

ونجح باريس في التفوق على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي بعد نتيجة لقاء الذهاب.

وسبق لبالوتيلي أن لعب لأندية مانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، أبرز منافسي الشياطين الحمر.

ونشر الإيطالي تغريدة على حسابه الشخصي عقب نهاية اللقاء: "مشجعي مانشستر سيتي سعداء! تصبحون على خير".

City fans happy😀! Good night 🤗😊 — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 12, 2019

وكان لاعب ميلان وإنتر الأسبق، قد نشر فيديو أثناء سير اللقاء، يعرض عددًا لتمريرات لاعبي الفريق الباريسي، وهتافات لجماهير باريس.

وسبق لبالوتيلي أن حقق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في 2011 على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة بهدف سيرجيو أجويرو.