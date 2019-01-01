بالوتيلي يُقرب بيونتك لميلان

ميلان يقترب من ضم البولندي بشكل أكبر خلال أيام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تشير العديد من التقارير إلى وجود اتفاق بين إدارة جنوى وميلان، على انضمام البولندي كريشتوف بيونتك لصفوف الروسونيري، حال رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقد يكون السوبر الإيطالي، هو الظهور الأخير للأرجنتيني، قبل أن يجتمع مع مدربه الإيطالي السابق ماوريسيو ساري في صفوف تشيلسي، بعد 6 أشهر فقط من التواجد في سان سيرو.

ووفقًا لعدة تقارير إيطالية وبولندية، فأن بيونتك قريب من الانتقال لصفوف الروسونيري، وقد تُغلق الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويفكر جنوى الإيطالي في ضم الإيطالي ماريو بالوتيلي كبديل للبولندي، حيث يعد مهاجم ميلان وإنتر السابق، أقرب للخروج من نيس الفرنسي.

جنوى يؤكد اهتمام ميلان بمهاجمه، ويُحدد شرطين للتخلي عنه

وسبق لبالوتيلي أن تدرب تحت يد المدير الفني لجنوى حاليًا، تشيزاري برانديلي، والذي قاده في يورو 2012 وكأس العالم 2014.

"هدفنا هو التتويج بالسوبر الإيطالي، ورونالدو سيُساعدنا على ذلك"🏆



⚪️⚫️ أليجري يتحدث عن مباراة ميلان 🗣️ pic.twitter.com/DLolQZCDGy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وفشل بالوتيلي من تسجيل أي هدف الموسم الحالي، وحسب ليكيب الفرنسية فأن بالوتيلي قريبًا من الرحيل صوب مارسيليا الفرنسي، لكن راتبه المرتفع يحول دون التوقيع.

ويعد راتب اللاعب البالغ 27 عامًا، هو المعضلة الأكبر، حيث يتلقى 5 مليون يورو في الموسم، ويأمل الفريق في إقناع اللاعب بالعودة لإيطاليا مرة أخرى لارتداء قميص المنتخب الإيطالي، بعد غياب.