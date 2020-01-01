بالوتيلي: يجب عدم استئناف الدوري طالما هناك شخص مصاب بكورونا

بالوتيلي يطالب بعدم استئناف المسابقات الرياضية حتى يختفي فيروس كورونا تماماً

شدد ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا الإيطالي على أهمية إلغاء المسابقات الرياضية، وعدم استئناف الدوري طالما هناك أشخاص مازالت مصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق، إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في البلاد ومنها الدوري الإيطالي بصورة مبدئية لمدة 15 يوماً، حتى تستقر الأوضاع.

وقال بالوتيلي عبر موقع إنستاجرام: "في رأي يجب ألا تعود المسابقة، طالما هناك شخص مريض في البلاد".

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وواصل: "من الممكن أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي وإلغاء الهبوط، أتمنى عودة البطولة ولكن سيكون من الصعب استئنافها في الثالث من أبريل القادم".

وأضاف: "يجب عليهم أيضاً إيقاف دوري أبطال أوروبا، وترحيل بطولة أمم أوروبا للصيف القادم ستكون فكرة جيدة".

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وقال مازحاً عن قرار إيقاف الدوري: "هل كان عليهم انتظار عودة يوفنتوس للصدارة، لإيقاف المسابقة!".

وتطرق المهاجم الإيطالي، للحديث عن إصابة روجاني مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا، وقال: "لعبنا ضد يوفنتوس، وأخبرتهم ألا نلعب هذا غير منطقي".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مصير المسابقات الأوروبية، وتشير التقارير إلى أن القرار سيكون بتعليقها لأجل غير مسمى.