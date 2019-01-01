بالوتيلي يتدرب في بريشيا بقميص مارسيليا

أين يلعب بالوتيلي الموسم المقبل؟

ظهر ماريو بالوتيلي، مهاجم مارسيليا، في مدينة بريشيا الإيطالية يتدرب استعدادًا للموسم الجديد.

بالوتيلي لديه عقد ينتهي في 30 يونيو المقبل وقد يرحل بالمجان عن صفوف مارسيليا في ظل اهتمام من بارما بضمه.

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أنّ بالوتيلي ظهر يتدرب في مدينة بيريشيا الإيطالية مرتديًا قميص مارسيليا وبصحبة مدرب خاص.

وأوضحت أنّ اللاعب سبق وعبّر عن رغبته في اللعب لصالح بيريشيا مشيرًا إلى أنّه قد يعتزل كرة القدم هناك.

صاحب الـ28 عامًا قضى جزء من طفولته في بريشيا وتعلق كثيرًا بالفريق ليصبح أحد مشجعيه.

جدير بالذكر أنّ بالوتيلي سبق وأعلن رغبته الاستمرار في الدوري الفرنسي وعدم العودة إلى إيطاليا.