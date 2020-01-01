بالوتيلي يبدأ العام بالتعرض لحادث

سوبر ماريو يواصل مواقفه الغريبة

بدأ النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي العام الجديد بالتعرض لحادث سيارة أثناء عودته لمنزله فجر الأربعاء، حسبما أفادت تقارير في الإعلام الإيطالي.

ويعاني لاعب بريشيا من موسم متذبذب بسبب الابتعاد عن التهديف ومعاناة ناديه في قاع الترتيب، بالإضافة لتعرضه للهتافات العنصرية.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن بالوتيلي اصطدم بسيارته بمدخل منزل مجاور للخاص به في السادسة صباحاً، ولكنه لم يتعرض لأي أذى جسدي.

وأضاف التقرير أن السيارة تعرضت لضرر في الجزء الأمامي بسبب الحادث، وأن الطريف أن بالوتيلي تركها في مكانها ولم يبلغ عن الحادث من الأساس.

وأوضحت الصحيفة أن سوبر ماريو عاد لمنزله على قدميه، وأن سيارة أخرى اكتشفت الحادث وقامت بالإبلاغ عنه.

ويلعب بريشيا مساء الأحد المقبل أمام لاتسيو لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي الذي يعود بعد توقف للأعياد.