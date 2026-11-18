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أي شخصية هو جوزيه مورينيو؟ حاولت "دازن" الإجابة عن ذلك في الفيلم الوثائقي «Winning»، الذي يروي مسيرة السبيشال وان منذ إنتر الثلاثية وصولًا إلى عودته اليوم إلى ريال مدريد. وعلى مدار 55 دقيقة من العمل المصور، تحدث مرات عدة كثير من لاعبيه السابقين، ومن بينهم ماريو بالوتيلي.

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وروى مهاجم إنتر السابق، الذي كان في حقبة الثلاثية صغيرًا جدًا في السن وصاحب شخصية خاصة، عدة طرائف ممتعة من تلك الفترة، بدءًا من الأجواء التي سبقت نصف النهائي أمام برشلونة، مرورًا بالمؤتمرات الصحفية التي كان اللاعبون يشاهدونها للضحك، وصولًا إلى مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يلعب مع أصدقائه في أيام الراحة، والذي عرضه المدرب على الفريق قبل مباراة انتهت بالفوز 1-0 بهدف حاسم منه. وفي الختام؟ وصف مدربه السابق بعدة كلمات تراوحت بين «طفل» و«عبقري».

بالوتيلي عن مورينيو: «كان معي مثل أخ أكبر، ولذلك كان صارمًا جدًا في بعض الأحيان لأن لدي شخصية خاصة. كان يعرف كيف يستخرج أفضل ما لديك، لكنه لم يكن يفعل ذلك دائمًا باللين. أحيانًا كان يفعل ذلك عبر إثارة غضبك بشدة وإزعاجك... كنت أدخل أرض الملعب وأقول في نفسي: "اليوم سأسجل 3 أهداف لأجعله يصمت". لكن ذلك كان هدفه بالضبط (يضحك - المحرر)».

الفيديو قبل مواجهة كييفو: «كان مثل مدرب ذهني، يمارس معك ألعابًا نفسية تدفعك في النهاية إلى اللعب وتقديم كل ما لديك من أجله. خلال رحلة لمواجهة كييفو خارج الديار، اجتمعنا قبل المباراة وكنا نتحدث كالعادة عن الجوانب التكتيكية، لكن عندما بدأت جلسة الفيديو، ظهرت أنا في اللقطات داخل حديقة ألعب مع أصدقائي في بطولة 3 ضد 3. ففكرت: "لماذا يفعل ذلك؟". اعتقدت أنه يفعل ذلك لإضحاك الفريق، لكن الرسالة كانت أيضًا: "إذا كنت تشعر بالحرية في اللعب بهذه الطريقة، فعليك أن تفعل ذلك في المباراة أيضًا. إذا كنت تحب كرة القدم بهذا الشكل ولعبت غدًا ولم نفز، فلن تلعب مجددًا". فزنا 1-0 وسجلت الهدف».

المؤتمرات الصحفية: «في إنتر، عندما كان يعقد المؤتمرات الصحفية، كنا نجلس ونشاهدها جميعًا معًا. كنا نموت من الضحك، كان الأمر رائعًا».

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5 كلمات لوصفه: «كلمات لوصف مورينيو؟ أحيانًا كان مثل "طفل". ثم سأقول "عبقري" لأنه كان دائمًا متقدمًا بخطوات عدة على الآخرين. وبعدها "صارم" و"ممتع" وبالتأكيد "فائز"».