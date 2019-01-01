مصور يتهم بالوتيلي بتحطيم كاميرته

سوبر ماريو يواصل مواقفه الغريبة

اتهم مصور إيطالي مهاجم ونجم بريشيا ماريو بالوتيلي بتحطيم الكاميرا الخاصة به أثناء لقاء الفريق أمام جنوى مساء السبت في الدوري الإيطالي.

وغادر بالوتيلي المباراة في الشوط الثاني كبديل، والتي انتهت على وقع خسارة بريشيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد لحساب أصحاب الأرض.

وقال ماسيمو لوفاتي، مصور خاص بجنوى، عبر إنستجرام إن بالوتيلي قام بركل الكاميرا والحامل الخاص بها لحظة تبديله، مما تسبب في كسرها.

وطالب المصور بالوتيلي بالاحترام تجاه أصحاب مهنته بعد تحطيمه للكاميرا، وأكد أنه تحدث مع أحد مسؤولي بريشيا وأوضح له الضرر الذي حدث.

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يذكر أن بالوتيلي عاد هذا الصيف لإيطاليا من بوابة بريشيا بعد انتهاء عقده مع مارسيليا في فرنسا.