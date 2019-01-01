السلام يعود بين بالوتيلي وبريشيا

سوبر ماريو يستمر في إثارة الجدل

تحدثت تقارير عن حل الأزمة بين النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وناديه بريشيا بعد استبعاده من التدريبات واللقاء الأخير بعد الأزمة مع المدرب فابيو جروسو.

جروسو طرد بالوتيلي من تدريبات الفريق، وبرر موقفه بعدم التزام اللاعب وجديته، لتخرج أحاديث عن رحيله في يناير القادم.

وعاد المدرب الإيطالي وأكد أن مهاجم نيس ومارسيليا السابق متاح للقاء المقبل لبريشيا أمام أتالانتا لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وشدد جروسو على العلاقة القوية مع اللاعب، والتي وصفها بالصريحة والهادئة، مشيداً بإمكانياته المهمة لفريقه.

وازدادت حدة الأزمة بعد تصريحات رئيس بريشيا بأن بالوتيلي يعاني بسبب كونه "أسود" في إيطاليا، ليعود ناديه ويعتذر، مؤكداً أن التصريح كان مزاحاً.

ويعاني بريشيا من سوء النتائج منذ صعوده هذا الموسم، إذ يحتل المرتبة الأخيرة برصيد فقط سبع نقاط.

وانضم بالوتيلي هذا الصيف إلى بريشيا مجاناً بعد انتهاء عقده رفقة مارسيليا الذي لعب معه لستة أشهر الموسم الماضي.