بالوتا يحذر المتخاذلين في صفوف روما

رئيس النادي يهدد برحيل كل من لا يلتزم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حذر جيمس بالوتا رئيس روما لاعبي فريقه من عاقبة عدم الالتزام، مؤكداً أنه لا مكان في النادي لمن لا يقدم كل ما لديه.

وقال بالوتا عقب اجتماعه مع المدرب الجديد باولو فونيسكا:"لقد تحدثنا عن اللاعبين ولكن هذا بيننا وبينه، هو يعلم أي مراكز نحتاج لتحسينها ولديه بعض اللاعبين الذين يحبهم بوضوح".

وأضاف:"إنه عملنا أن نساعده ونمنحه اللاعبين الذين يريدهم في القائمة التي ستساعده على منحنا النتائج".

وأوضح:"حتماً سيرحل البعض وسيأتي المزيد من الجدد، في تلك الحالة إذا كان هناك شخص لا يلتزم بنسبة 100% أو لا يريد أن يكون معنا فيما نحاول أن نبنيه سيرحل".

وتابع:"بعد الموسم الأخر، لا يمكننا تحمل وجود أي شخص بلا التزام".

يذكر أن روما قد تعاقد مع فونيسكا مدرب شاختار، في أجواء تشير إلى انفصال أسطورة النادي فرانشيسكو توتي عن الإدارة.