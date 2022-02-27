بألوان باريس .. ميسي مرة أخرى في برشلونة

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة صباح اليوم الأحد بعد ساعات من انتهاء مباراة فريقه باريس سان جيرمان بالأمس أمام سانت إتيان.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على سانت إتيان، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الفرنسي.

ميسي شارك في الـ90 دقيقة كاملة وصنع هدفين للمتألق كيليان مبابي وكان أحد رجال المباراة بامتياز.

وفقًا لما ورد عن صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن ميسي تواجد في برشلونة للاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا روكوز التي بلغت أمس عامها الرابع والثلاثين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي بمجرد الانتهاء من المباراة، سافر إلى برشلونة مباشرةً.

واستغل البرغوث الأرجنتيني عدم وجود مباريات لفريقه خلال الـ6 أيام القادمة، للتواجد في كتالونيا من أجل حفل ميلاد زوجته الذي أراده أن يكون في برشلونة بحسب "سبورت".

ويستأنف العملاق الباريسي مبارياته في الدوري الفرنسي، من جديد، الأسبوع القادم، حيث يُلاقي النادي الباريسي نظيره نيس، يوم السبت 5 مارس.

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