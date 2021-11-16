بالنيران الصديقة .. مصر تهزم الجابون في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال

اختتم المنتخب المصري التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بالفوز أمام الجابون بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الفراعنة تقدموا مبكرًا في المباراة بعد مرور أربع دقائق فقط، من ضربة جزاء، تحصلوا عليها بعد عرقلة أحمد ياسر ريان داخل المنطقة، ليسددها محمد مجدي "أفشة"، على يمين حارس المرمى بنجاح.

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ومع بداية الشوط الثاني، أدركت الجابون التعادل، بعدما أرسل دينيس بوانجا عرضية من الجهة اليمنى، لتصطدم في طريقها بأحمد فتحي؛ لاعب مصر، ثم تصل إلى جيم ألفينا، الذي سددها في شباك الحارس محمد الشناوي.

ومع نزول محمد صلاح؛ نجم الفراعنة في الشوط الثاني، كان قريبًا من صناعة الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعدما أرسل عرضية على رأس المدافع أحمد حجازي، ليسددها الأخير، لكن للويد بالاون أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، سجل لاعب الجابون يوهان أوبيانج، الهدف الثاني للمنتخب المصري بالخطأ في مرماه، إذ ارتطمت الكرة به بعد تمريرة أفشة على حدود منطقة الجزاء.

هذا الفوز هو تحصيل حاصل، إذ حسم الفراعنة تأهلهم للملحق المؤهل للمونديال من الجولة الماضية، لكنه رفع رصيدهم إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة، فيما تجمد المنتخب الجابوني عند سبع نقاط في المركز الثاني، متساويًا مع ليبيا، وأخيرًا تحل أنجولا بخمس نقاط.