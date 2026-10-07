"الطفل المعجزة" الذي أحبط فابريجاس .. بالميساني هو بوفون الجديد في إيطاليا و"طريق الأسطورة" ينتظره مع يوفنتوس

في إيطاليا المهووسة بكرة القدم، تركت آلام الغياب عن ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم جروحًا عميقة. والآن، يستعد جيل جديد للرد، ويقود لورينزو بالميساني (22 عامًا) هذه الحملة. الشاب يبهر الجميع في الدوري الإيطالي في أولى مبارياته، ومن المؤكد أن أول ظهور دولي لفت الأنظار نحوه لنتحدث عنه ضمن سلسلة جول بعنوان "Hidden Gems" أو مواهب مخفية.

في كل مرة يرى فيها مدرب كومو، سيسك فابريجاس، أحد لاعبيه يسدد نحو المرمى، يكون قد بدأ بالفعل في احتساب الهدف في ذهنه. تنفك ذراعاه المتشابكتان وتبدآن في تكوين قبضتين. لكن بعدها يتصدى حارس مرمى فروزينوني، لورينزو بالميساني (22 عامًا)، لتصدٍ رائع آخر.

وتسبب هذا الأمر في إحباط فابريجاس، لأن كل المحاولات كانت تفشل أيًا كان المسدد، سواء كان المعجزة الأرجنتيني نيكو باز أو الهداف المعروف أناستاسيوس دوفيكاس، حيث امتلك بالميساني الرد دائمًا.

«قام بالميساني بالكثير من التصديات. لو فزنا اليوم بنتيجة 4–1، لما كان ذلك فوزًا غير مستحق»، يتنهد فابريجاس بعد اللقاء، والنتيجة النهائية الفعلية كانت 2–0 لصالح فروزينوني.

وبالنسبة لكومو، كانت هذه أول هزيمة لهم منذ خمسة أشهر؛ أما بالنسبة لفروزينوني الصاعد حديثًا، فقد كان الفوز الثالث في خمس مباريات.

حقق فريق ماسيميليانو ألفيني الآن ثلاثة انتصارات في مبارياته الخمس الأولى، وكان بالميساني محوريًا في هذه البداية المبهرة، بعدما حافظ على نظافة شباكه مرتين. وقد منحه ثانيهما، أمام كومو، جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة واستحقاق.

في إيطاليا، منحته الصحافة المحلية أعلى الدرجات. «هل أنجبت إيطاليا حقًا موهبة خارقة أخرى بين القائمين؟»، تتساءل Sportmediaset بعد المباراة أمام كومو. إيطاليا دائمًا ما تنجب الحراس الأسطوريين. فما عليك إلا أن تسأل دينو زوف، أو جانلويجي بوفون، أو حتى الحارس الأول الحالي لمانشستر سيتي، جانلويجي دوناروما.

المقارنة مع بوفون، على وجه الخصوص، ستُشعر بالميساني بالفخر. فالحارس الأسطوري هو مثله الأعلى الكبير. «كان لورينزو يفكر دائمًا في بوفون»، يقول والده بييرو لصحيفة Tuttosport. «لا أريد حتى أن أعرف كم من مقاطع الفيديو لـجيجي شاهد في حياته».

بالنسبة لعائلة بالميساني، لورينزو هو الأصغر، وقد كانت هذه أسابيع، بل أشهرًا، مفعمة بالمشاعر بالنسبة للجميع، حيث قال عن شقيقه: «نعيش حاليًا لحظات رائعة حقًا. نحن عائلة بسيطة وليس من السهل علينا التعامل مع كل هذه المشاعر، خاصة بعد المباراة أمام كومو».

تعيش عائلة بالميساني في بلدة ألاتري المتواضعة والعريقة في آنٍ واحد، وهي موطن لنحو ثلاثين ألف نسمة، وقالت والدته جراتسييلا :«جميع مواطنينا سعداء للغاية من أجلنا. هنا في ألاتري، الجميع مهووسون تمامًا بلورينز، بعضهم يأتون إلى منزلنا للقائه».

«أشعر بالقشعريرة في جسدي عندما أرى الناس يتجولون مرتدين قمصان بالميساني»، تقول جراتسييلا. «لكن يجب ألا يدع هذا يسيطر على ذهنه»، تحذّر بحنان الأم. «أنا متأكدة أنه لن يفعل. لقد أبلى بلاءً حسنًا في المدرسة، وأكمل دراسة تقنية، ولم نواجه معه أي مشاكل قط».

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قبل عامين، لم يرتدِ قميصًا يحمل اسم بالميساني على ظهره سوى قلة قليلة مختارة في ألاتري. كان صاحب الـ22 عامًا حينها يخوض مبارياته على سبيل الإعارة في الدرجة الثالثة الإيطالية، مع لوكيزي، في إعارته الثانية بعد تجربة فاشلة مع أولبيا الذي كان يعاني من مشاكل مالية.

«كنا قلقين عليه»، يتذكر بييرو. «لم تكن الأمور على ما يرام في أولبيا، وكانت تجربة صعبة في لوكا. حينها قرر فروزينوني تطويره ضمن الفريق الأول». ومن المؤكد أن ذلك قد آتى ثماره بالنسبة لهم.

انضم بالميساني إلى فروزينوني قادمًا من فريق الناشئين موله بيسليتي في التاسعة من عمره، بعد أن عرّفه والداه على اللعبة: فقد كان بييرو يدرّب فريقًا نسائيًا صغيرًا في ألاتري، وكانت زوجته تلعب في حراسة المرمى.

وأوضح والده خلال حديثه أن ابنه لم يبدأ مسيرته كحارس مرمى في البداية، قبل أن تظهر الجينات في وقت لاحق، حيث قال: «كنا نأخذ لورينزو غالبًا إلى المباريات، وشيئًا فشيئًا وقع في حب اللعبة. لكنه لم يبدأ كحارس مرمى على الفور»،

«كان يفضّل خط الوسط، لكنه قال ذات يوم إنه يريد اللعب في المرمى. حذّرته من أنه سيحتاج إلى قوة ذهنية، فعند لحظة ما تجد نفسك وحيدًا، لكنه كان عنيدًا». وبفضل ذلك العناد، انضم بالميساني إلى قطاع الناشئين في فروزينوني عام 2013، إلا أنه لم ينل فرصته مع الفريق الأول حتى بلغ العشرين من عمره، مباشرة بعد تلك الإعارتين الصعبتين.

بدأ الموسم الماضي كحارس مرمى أساسي، ولا شك أنه اغتنم تلك الفرصة، حيث لعب دورًا محوريًا في احتلال فروزينوني المركز الثاني في الدرجة الثانية الإيطالية ليحقق الصعود إلى الدرجة الأولى.

وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة من أصل 38، وأنهى الموسم بنسبة تصديات مبهرة بلغت 80%. ذلك الأداء مهّد لفصول جديدة عدة في قصة نجاح بالميزاني.

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أولًا جاء أول ظهور له في الدوري الإيطالي، ثم جاءه اتصال من مدرب منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا، وبعد ذلك بوقت قصير فعل الأمر ذاته المدير الفني المؤقت للمنتخب الأول، سيلفيو بالديني، رغم أن تلك الدعوة الدولية الأولى لم تُفضِ بعد إلى أول مشاركة مع المنتخب الأول.

جاء أول ظهور له في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس من بين كل الفرق. ليس فقط نادي مثله الأعلى بوفون، بل أيضًا نادي بييرو وجراتسييلا المفضل، فالدم الأبيض والأسود يسري في عروقهما. ولورينزو بالتأكيد ليس مختلفًا.

«كلنا من مشجعي يوفنتوس. ومن الرائع أن يمنحه القدر فرصة خوض أول ظهور له في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس...»، تلمع عينا بييرو في الوقت الذي قام فيه يوفنتوس بوضع بالميياني على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات.

«يوفنتوس بالطبع حلم»، يقول بييرو، وقد غمره الفخر باهتمام يوفنتوس 'الخاص به'، الذي يرغب، مثل إنتر، في تعزيز صفوفه بضم بالميساني. «الأهم بالنسبة لنا هو أن يكون ابننا سعيدًا دائمًا. لكن نعم، يوفنتوس أولًا، ثم البقية. هكذا كان الحال دائمًا في عائلتنا: يوفي أولًا، ثم كل شيء آخر بعده».

يبدو أن المشاهدة اللانهائية ودراسة مقاطع بوفون قد آتت ثمارها بالتأكيد. قد يمثل انتقاله إلى يوفنتوس بداية شيء مميز. ربما يسير الشاب يومًا ما على خطى المعلم الكبير.

و لكن في الوقت الراهن، وكما قالت جراتسييلا تمامًا، من الأفضل أن يبقي قدميه على الأرض ولا يجعل كل ذلك يسيطر على ذهنه.