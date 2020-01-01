بالمقارنة مع رونالدو ولوكاكو .. هل أصبح زلاتان اللاعب الأفضل في الدوري الإيطالي؟

المهاجم السويدي يقود ميلان لصدارة المسابقة

كان من المنطقي أن يصبح كريستيانو رونالدو هو النجم الأبرز في الدوري الإيطالي، بعد رحيله عن ريال مدريد منتقلًا إلى يوفنتوس في 2018.

وهذا ما حدث إلى حد كبير، قبل أن يأتي يناير الماضي، وهو الموعد الذي عاد فيه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإيطاليا من بوابة ميلان.

المهاجم العملاق تصدر العناوين منذ عودته إلى صفوف ميلان، بسبب مستواه المميز مع الفريق الإيطالي منذ بداية العام وحتى الآن.

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صاحب الـ39 سنة الذي يتحدى عمره ويبهر الجميع بلياقته التي لا تعكس تقدمه في السن، تسبب في وضع ميلان على صدارة الدوري المحلي بعد 8 جولات من عمر البطولة.

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وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات في الفترة الأخيرة، حول من هو اللاعب الأفضل في الدوري الإيطالي الآن، رونالدو أم زلاتان؟ أم لاعب آخر؟

تشيرو إيموبيلي كان الأبرز الموسم الماضي بعد حصوله على لقب هداف البطولة، لكن الأمور تختلف بصورة كبيرة هذا الموسم.

تأثير زلاتان

أرقام السويدي تتحدث عن نفسها، لكن إبراهيموفيتش تسبب في تغيير شخصية ميلان بصورة كبيرة جدًا داخل وخارج الملعب.

الصفات القيادية التي يتمتع بها اللاعب، أدت إلى عودة بريق الروسونيري ولو بشكل طفيف في العديد من المواقف الصعبة هذا الموسم.

إبراهيموفيتش نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا في 6 مباريات فقط ببطولة الدوري حتى الآن، ليتصدر ترتيب الهدافين بعد 8 جولات.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل يتربع اللاعب على المركز الأول ضمن الأكثر تأثيرًا في المسابقة، حيث ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه بـ4 مباريات.

بريق رونالدو

المهاجم البرتغالي مازال محتفظًا بتأثيره التهديفي مع يوفنتوس هذا الموسم، رغم كل المصاعب المحيطة بالفريق مع أندريا بيرلو.

رونالدو سجل 8 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الإيطالي، وهو الأمر الذي يمنح الأفضلية لزلاتان من ناحية الأرقام.

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اسمه وصورته السبب .. إبراهيموفيتش غاضب من لعبة فيديو

وأما بالنسبة للتأثير والمساهمة في انتصار الفريق، صاحب الـ35 سنة يأتي في المركز الرابع حيث ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه مرتين فقط.

انتفاضة لوكاكو

المهاجم البلجيكي يعيش أفضل فترات حياته مع إنتر، بعدما فشل في إثبات قدراته بالشكل الكافي مع مانشستر يونايتد.

ومع ذلك يظل صاحب الـ27 سنة خلف إبراهيموفيتش، حيث سجل 7 أهداف في 7 مباريات لعبها مع إنتر في الدوري.

وبالنسبة للتأثير في حسم المباريات لصالح فريقه، يأتي البلجيكي في المركز الثالث، حيث ساهم في فوز فريقه بـ3 مباريات حتى الآن.

وأما تشيرو إيموبيلي فقد تراجع مستواه قليلًا، حيث سجل 4 أهداف، ولكنه نجح في حسم مباراتين لصالح لاتسيو حتى الآن.

أندريا بيلوتي ظهر من جديد في الحسابات بـ6 أهداف في 7 مباريات مع تورينو، لكنه يظل خلف زلاتان في كل شيء، ليصبح السويدي هو الأبرز في الجولات الأولى من الدوري من الناحية الرقمية، فهل يستمر السلطان في فرض سيطرته؟