باللغة العربية .. لاعب ريال مدريد يشكر المصريين على حسن ضيافته

رودريجو وجه رسالة إلى المصريين والعرب المتابعين له.

حرص رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي الأولمبي، على توجيه رسالة شكر إلى المصريين، بعد انتهاء رحلته رفقة منتخب بلاده في القاهرة مؤخرًا.

وتواجدت بعثة منتخب البرازيل الأولمبي في القاهرة خلال الفترة الماضية، من أجل المشاركة في الدورة الودية الدولية، التي شارك فيها منتخبي مصر وكوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

رودريجو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يشكر فيها حسن ضيافة المصريين، وأيضًا متابعة العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي له.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: " أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضيافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة!".

وتابع: "أتابع مشاركة كل المصريين والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكركم على رسائلكم، إنه من الرائع دومًا أن نشارك هذه اللحظات مع الجميع، شكرًا جزيلا !".

أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة! أتابع مشاركة

كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكرك على رسائلك! إنه من

ً الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع! ًشكر ً ا جزیلا! pic.twitter.com/sNHJgHvx4s — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 19, 2020

ولعب منتخب البرازيل خلال فترة تواجده بالعاصمة المصرية القاهرة مباراتين وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل مواجهة مصر والخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.