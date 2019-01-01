بالفيديو | مهارة صلاح تنقذ منتخب مصر أمام أوغندا

كعادته. لعب النجم محمد صلاح دور البطولة المطلقة، في مباراة منتخب بلاده ضد أوغندا، التي أوشك شوطها الأول على الانتهاء بتقدم البلد المنظم بهدفين نظيفين.

وفي الوقت الذي كان فيه رجال مدرب الإسماعيلي السابق دي سابر الأقرب لخطف هدف الأسبقية، بعد تعملق من الحارس محمد الشناوي، الذي ذاد عن مرماه ببسالة يُحسد عليها، ظهر هداف البريميرليج في الأضواء، ليضع منتخب الفراعنة في المقدمة.

وبدهاء لاعب خبير في ملاعب أوروبا، تمكن أبو مكة من الحصول على ركلة حرة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء، ليقوم بتنفيذها بنفسه من فوق الحائط البشري، ليخطف أولى أهداف منتخب مصر عكس أحداث المباراة.

وبهذا الهدف، يكون صلاح قد رفع رصيد أهدافه الدولية لـ41 هدفًا، منهم أربعة أهداف في بطولة أمم أفريقيا في نسختين.

وبغض النظر عن نتيجة مواجهة مصر وأوغندا، فيعتبر المنتخب المصري أول المتأهلين لدور الـ16 بعد فوزه في أول مباراتين على زيمبابوي وجمهورية الكونغو.