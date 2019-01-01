كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

بالفيديو | بلايلي يترجم تفوق الجزائر على غينيا بهدف رائع

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هدف أكثر من رائع

ترجم مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي تفوق منتخب بلاده الجزائري على نظيره الغيني، بتسجيل هدف الأسبقية في معركة تحديد هوية من سيواجه الحصان الأسود في بطولة أمم إفريقيا منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.

وجاء الهدف بقرار جريء من بلايلي بانطلاقة من الجهة اليسرى، انتهت بلعبة مزدوجة، على إثرها انفرد بالحارس المغلوب على أمره إبراهيم كوني، ليغالطه بتصويبة قوية سكنت الشباك.

وما زال رجال المدرب جمال بلماضي يبحثون عن هدف الأمان والاطمئنان الثاني، لتفادي مع حدث مع أبناء عروبته المغرب ومصر، بخروجهما على يد بنين وجنوب إفريقيا، في مفاجأتين من العيار الثقيل.

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