بالفيديو | المنتخب الجزائري يحظى باستقبال الأبطال في مطار "بو مدين"

استقبال رسمي رفيع المستوى

أحسنت الحكومة الجزائرية استقبال أبطال القارة السمراء، بوفد رسمي وحشود شعبية، تحدوا حرارة الشمس، من أجل تكريم محاربو الصحراء في مطار "بو مدين"، بعد الفوز التاريخي ببطولة أمم إفريقيا.

وحقق منتخب الخضر لقبه القاري الأول منذ 29 عامًا، بإسقاط المنتخب السنغالي بضربة بغداد بو نجاح القاضية، في مباراة نهائي "الكان"، التي استضافها ملعب "القاهرة الدولي" مساء أمس الجمعة، ليظفر رجال جمال بلماضي بثاني لقب للبطولة الإفريقية في تاريخ بلادهم.

المغادرة نحو الحافلة قبل بدء الجولة في العاصمة الجزائرية..



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وكما كان متوقعًا، حظيت بعثة المنتخب الجزائري باستقبال أقل ما يُقال عنه "حافلاً" في مطار العاصمة، كنوع من أنواع التقدير لمحرز ورفاقه، الذين حققوا اللقب عن جدارة واستحقاق، كأفضل تعويض للمناصرين، على خيبة أمل الظهور الباهت في كان 2017 والفشل في الوصول لمونديال روسيا.

وخطف محرز الأضواء من جميع، حين نزل أولاً من الطائرة، وبين يديه الكأس الغالية، التي أسرت الناظرين، بدخولها الأراضي الجزائرية للمرة الأولى منذ عام 1990، وللمرة الأولى كذلك، يُحقق فيها المنتخب اللقب خارج القواعد، ليتبعه بعد ذلك الجميع بما فيهم المدرب صاحب الإنجاز جمال بلماضي، ليحصلوا على تهنئة كبار المسؤولين في الدولة.

شاهد كيف تم استقبال أبطال إفريقيا في مطار "بو مدين" وخارجه.