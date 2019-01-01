بالفيديو .. المحمدي يدعم وردة في محنته

المحمدي يتقدم صفوف الداعمين لعمرو وردة



تقدم المدافع الأيمن للمنتخب المصري أحمد المحمدي صفوف الداعمين لزميله عمرو وردة، بعد تورطه في فضيحة جديدة، على إثرها تم استبعاده من معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة أمم أفريقيا.

وانقلب الرأي العام المصري على وردة، بعد تكرر سلوكه السيئ خارج المستطيل الأخضر، والأسوأ من ذلك، تفاعل وسائل الإعلام العالمية مع ما أثير ضده، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو له خادشة للحياء.

ونال قرار اتحاد الكرة باستبعاد وردة من المعسكر، إشادة على نطاق واسع، كان آخرها من بطل أفريقيا 3 مرات من قبل وائل جمعة، بوصف القرار الأفضل للاتحاد المصري.

أما المحمدي العائد لتوه للبريميرليج مع فريقه أستون فيلا، فكان له رأي آخر، بإهداء الهدف بشكل ضمني لزميله المنكوب، وذلك بالاحتفال بهدفه في شباك الكونغو على طريقة الرقم 22، الرقم الذي كان يرتديه وردة قبل استبعاده اليوم.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول لمباراة مصر ضد الكونغو انتهى بهدفين نظيفين من توقيع المحمدي والآخر سجله النجم الأول محمد صلاح قبل النهاية بدقائق.