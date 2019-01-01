بالفيديو .. الكرة تقسو وتبتسم لتونس أمام السنغال
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وصلت موقعة تونس ضد السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، ذروة إثارتها في الدقائق الـ20 الأخيرة، باحتساب ركلة جزاء للنسور الخضر، أهدرها فرجاني ساسي، لترتد عليهم باحتساب ركلة جزاء احتسبها الإثيوبي باملاك تيسيما.
واحتسبت ركلة الجزاء في الدقيقة 77، بعد تعرض إسماعيل سار لإعاقة من قبل ديلان برون داخل صندوق العمليات، ليبتعد عنها القائد ساديو ماني، خوفًا من ضياع الركلة الثالثة في البطولة.
هكذا هي قسوة كرة القدم..#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KJrTs501Oj— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
وانبرى هنري سافيت للركلة، لكن الحارس معز حسن كان له رأي آخر، بالتصدي للكرة ببراعة وردة فعل يُحسد عليها، ليبقي على آمال بلاده في الوصول للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2004.
غير معقول!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
معز حسن ينعش آمال #نسور_قرطاج من جديد 💪#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/vhieTUxh8L