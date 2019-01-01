بالفيديو .. الكرة تقسو وتبتسم لتونس أمام السنغال

قمة الإثارة على ملعب الدفاع الجوي

وصلت موقعة تونس ضد السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، ذروة إثارتها في الدقائق الـ20 الأخيرة، باحتساب ركلة جزاء للنسور الخضر، أهدرها فرجاني ساسي، لترتد عليهم باحتساب ركلة جزاء احتسبها الإثيوبي باملاك تيسيما.

واحتسبت ركلة الجزاء في الدقيقة 77، بعد تعرض إسماعيل سار لإعاقة من قبل ديلان برون داخل صندوق العمليات، ليبتعد عنها القائد ساديو ماني، خوفًا من ضياع الركلة الثالثة في البطولة.

وانبرى هنري سافيت للركلة، لكن الحارس معز حسن كان له رأي آخر، بالتصدي للكرة ببراعة وردة فعل يُحسد عليها، ليبقي على آمال بلاده في الوصول للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2004.