بالفيديو .. التهور يُكلف النني بطاقة حمراء في ظهوره الأول مع بيشكتاش

النني يفقد السيطرة على أعصابه قبل نهاية المباراة بربع ساعة

سقط المصري محمد النني في المحظور، في مشاركته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بيشكتاش، في مباراته ضد جازي شهير، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري التركي.

وبدون سابق إنذار، فقد النني صوابه في مواجهة مباشرة على الخط مع صانع ألعاب المنافس كابودي، بدأت بضربة بالكوع من الأخير، ليرد عليه القادم من آرسنال بتهور كبير بدون كرة.

وتسببت هذه اللقطة في طرد اللاعبين، ما ضاعف عدد البطاقات الحمراء في المباراة لثلاث، بعد طرد مدافع بيشكتاش دوماجوف فيدا عند الدقيقة السابعة من أحداث المباراة.

وكان النني قد انضم إلى صفوف بيشكتاش في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، لإحياء مسيرته بعيدًا عن قلعة "الإمارات"، التي قضى بداخلها سنوات على مقاعد البدلاء.