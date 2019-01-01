بالفيديو .. أليكس فيرجسون يستمتع بقمة نادال وفيدرر

السير في حالة مزاجية مختلفة عن حالته في ليالي اليونايتد الحزينة

لأنها مباراة القرن في لعبة التنس، حرص كثير من المشاهير المُحبين للعبة الأثرياء "التنس"، على مشاهدة المواجهة التي يتابعها الملايين بين الأسطورتين رافاييل نادال وروجيه فيدرر، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2019.

ومن ألمع مشاهير كرة القدم، الذين التقطتهم العدسات الناقلة للمباراة، التي تجمع بين اثنين يملكان 10 ألقاب لهذه البطولة، كان أسطورة مدربي مانشستر يونايتد في كل العصور سير أليكس فيرجسون، الذي بدا أكثر راحة وسعادة، من صورته التي يكون عليها في ليالي الشياطين الحمر التعيسة.

وعانى السير العام الماضي من وعكة صحية، على إثرها احتجز داخل العناية المركزة فترة، قبل أن يتعافى منها، ويعود مرة أخرى لمشاهدة اليونايتد من مدرجات ملعب "أولد ترافورد"، ومن سوء طالعه، قدم الفريق مباريات للنسيان في نهاية الموسم، ما كان يصيبه بخيبة أمل مريرة، عكس الصورة التي كان عليها في قمة قمم التنس.

وتعتبر هذه المواجهة رقم 40 بين أعظم لاعبين تنس على مر العصور، وتبقى الأفضلية للسويسري صاحب الثمانية ألقاب لويمبلدون، بواقع 24 انتصارًا، مقابل 15 للإسباني في كل المواجهات المباشرة بينهما في مختلف المسابقات.