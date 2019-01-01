بالفيديو .. أليكس فيرجسون يستمتع بقمة نادال وفيدرر
لأنها مباراة القرن في لعبة التنس، حرص كثير من المشاهير المُحبين للعبة الأثرياء "التنس"، على مشاهدة المواجهة التي يتابعها الملايين بين الأسطورتين رافاييل نادال وروجيه فيدرر، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2019.
ومن ألمع مشاهير كرة القدم، الذين التقطتهم العدسات الناقلة للمباراة، التي تجمع بين اثنين يملكان 10 ألقاب لهذه البطولة، كان أسطورة مدربي مانشستر يونايتد في كل العصور سير أليكس فيرجسون، الذي بدا أكثر راحة وسعادة، من صورته التي يكون عليها في ليالي الشياطين الحمر التعيسة.
وعانى السير العام الماضي من وعكة صحية، على إثرها احتجز داخل العناية المركزة فترة، قبل أن يتعافى منها، ويعود مرة أخرى لمشاهدة اليونايتد من مدرجات ملعب "أولد ترافورد"، ومن سوء طالعه، قدم الفريق مباريات للنسيان في نهاية الموسم، ما كان يصيبه بخيبة أمل مريرة، عكس الصورة التي كان عليها في قمة قمم التنس.
السير أليكس فيرغسون حاضر لمتابعة #نادال_فيدرر 🙌#beINWimbledon #NadalFederer #Wimbledon pic.twitter.com/EF7AzzKGBK— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 12, 2019
وتعتبر هذه المواجهة رقم 40 بين أعظم لاعبين تنس على مر العصور، وتبقى الأفضلية للسويسري صاحب الثمانية ألقاب لويمبلدون، بواقع 24 انتصارًا، مقابل 15 للإسباني في كل المواجهات المباشرة بينهما في مختلف المسابقات.