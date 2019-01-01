بالفيديو .. أبو تريكة يُحلل أسباب معاناة ليفربول أمام مانشستر يونايتد
أثنى أسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة، على أفكار وتكتيك مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، في مباراته الصعبة ضد ليفربول، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في قمة مواجهات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال تريكة في تحليله على القمة عبر قنوات (be IN) القطرية "سولشار صعب المباراة على ليفربول، والحلول الفردية لم تكن في حالتها".
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وأشار الدولي المصري السابق، إلى أن غياب ابن جلدته محمد صلاح بداعي الإصابة أثر بشكل سلبي على هجوم الريدز، لافتًا إلى أن البلجيكي ديفوك أوريجي، فشل في القيام بدور الفرعون، وهو أفقد هجوم أحمر الميرسيسايد خطورته المعروفة عنه.
#الدوري_الانجليزي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 20, 2019
محمد أبو تريكة @trikaofficial: تكتيك سولشاير أثر على أداء ليفربول!#beINPL #MUNLIV pic.twitter.com/wkrA2n5YOR
الجدير بالذكر أن التعادل حافظ لليفربول على الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما رفع مانشستر رصيده لعشر نقاط، وظل كما هو على مسافة قريبة من مراكز الهبوط، باحتلال المركز الثالث عشر.