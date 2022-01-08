بالرغم من الشفاء من كورونا .. استبعاد ميسي من رحلة باريس إلى ليون!

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمته بعد أن غاب في الأيام السابقة بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما أكد النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأعلن من خلاله أن ميسي قد أتم شفاؤه من فيروس كورونا بالفعل.

وكتب النادي في البيان: "ميسي سيستمر في التدرب منفردًا خلال الأيام المقبلة عقب عودته من الإصابة بفيروس كورونا".

ويعاني باريس سان جيرمان من عدة غيابات بسبب فيروس كورونا، على رأسهم أنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا وجيانلويجي دوناروما ولافين كورزاوا.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي أن الوضع يكون صعبًا دائمًا سواء في ظل فيروس كورونا أو من غيره فيما يتعلق باختيار التشكيلة.

وقال بوتشيتينو: "الأمر يكون دائمًا صعبًا عندما تختار تشكيلة الفريق، سواء كنا نعاني من فيروس كورونا أو في غياب الإصابات".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بينما يحل ليون في المركز الـ 13 بـ 24 نقطة.