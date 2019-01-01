بالرغم من البداية السيئة برشلونة أفضل من الموسم الماضي

بداية الفريق الكتالوني هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

بالرغم ن البداية السيئة لبرشلونة هذا الموسم في بطولة الدوري، إلا أن تلك البداية تعد أفضل من الموسم الماضي.

ونجح برشلونة في جمع 19 نقطة بعد لعب تسع جولات حتى الآن، من ست مباريات حقق الفوز خلالها، وهزيمتين وتعادل.

بينما تمكن من جمع 18 نقطة الموسم الماضي، بعد لعب نفس العدد من المباريات.

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وعلى مستوى الأهداف، سجل برشلونة نفس عدد أهداف الموسم الماضي وهو 23 هدفاً، بينما استقبلت شباكه الموسم الحالي 13 هدفاً أفضل من الموسم الماضي بهدف وحيد.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب الحالي برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي كان من المقرر إقامتها الأسبوع القادم في الأسبوع العاشر من المسابقة، تأجلت إلى شهر ديسمبر القادم.