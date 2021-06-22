بالدليل القاطع .. المريسل يُحرج "إعلام" الهلال ويؤكد وجود المشاكل

رد صارم من الإعلامي النصراوي

لم يُفوت الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل حديث الإعلام الهلالي حول عدم معاناة النادي من أي مشاكل منذ تأسيسه، إذ رد عبر حسابه الرسمي على تويتر وقدم دليلًا قاطعًا على وجود المشاكل في النادي العاصمي.

المريسل لم يُوجه حديثه لشخص محدد بل جمع جميع إعلاميي الهلال الذين يتحدثون عن خلو النادي من المشاكل، وقد هاجمهم واتهمهم بمتابعة كرة القدم خلال فترة السوشيال ميديا وليس الصحف الورقية.

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الصحفي ذائع الصيت أكد أن الهلال نادٍ كبير وبطل، لكن موضحًا أن هذا لا يعني خلوه من المشاكل على مدار تاريخه، وقد نشر صورة من صحيفة تتضمن حوارًا لمؤسس الهلال وأول رئيس له "عبد الرحمن بن سعيد" يتحدث عن خلافات داخل أروقة البيت الأزرق.

إذ كتب "عبر حسابه الرسمي على تويتر "كل الأندية فيها مشاكل لكن أن يأتي إعلام مضلل وكاذب ويتحدث عن مشاكل الأندية ويقول الهلال ما عنده مشاكل منذ تأسيسه، هنا نقول له يا بابا أنت مش (لست) في وقت الصحف أنت في وقت السوشيال ميديا ولهذا تفضل حديث شيخ الهلاليين الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله عن محاربيه وخلاف النادي مع أعضاء الشرف".

كل الاندية فيها مشاكل

لكن أن يأتي اعلام مضلل وكاذب ويتحدث عن مشاكل الأندية ويقول #الهلال ماعنده مشاكل منذ تأسيسه هنا نقول له

يابابا انت مش في وقت الصحف

انت في وقت السوشل ميديا

ولهذا تفضل حديث شيخ الهلاليين الشيخ عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله عن محاربيه وخلاف النادي مع اعضاء الشرف

. pic.twitter.com/yVnVtsVSEJ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 22, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى "نعم، الهلال نادٍ كبير وبطل لكن فيه مشاكل منذ القديم و ليس صحيحًا أنه خالٍ من المشاكل كما يصور الإعلام المضلل والكذاب ، فهو مثله مثل أي نادٍ فيه أشياء إيجابية وأشياء سلبية. هنا رمز الهلال الأمير عبدالله بن سعد رحمه الله يتحدث عن بعض المشاكل التي أدت لإستقالته".

نعم ، #الهلال نادي كبير و بطل

لكن فيه مشاكل منذ القديم و ليس صحيح انه خالي من المشاكل كما يصور الاعلام المضلل و الكذاب ، فهو مثله مثل اي نادي فيه اشياء ايجابية و اشياء سلبية

هنا رمز الهلال الامير عبدالله بن سعد رحمه الله يتحدث عن بعض المشاكل التي أدت لإستقالته

. pic.twitter.com/8D42ngLmEg — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 22, 2021

وتابع المريسل هجومه على إعلام الهلال بنشر تغريدات أخرى تضمنت مقاطع فيديو تتحدث عن مشاكل في البيت الأزرق، كما يتضح أدناه.

تحت هذه التغريدة سأنشر بعض الخلافات التاريخية التي حدثت في البيت الهلالي

نادي #الهلال نادي كبير

لكن ان يتم تصويره وكأنه النادي الذي لا يوجد به خلافات طوال تاريخه فهذه بجاحة ما بعدها بجاحة

.

بسم الله نبدأ بحكاية الكابتن #سعد_مبارك الذي يقول بيئة الهلال وبيئة الهلال

، ثم ماذا !؟

. pic.twitter.com/3vjqptQcwm — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 22, 2021