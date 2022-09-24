بالدليل الصوتي .. وكيل البليهي "الحُر" اجتمع مع النصر

تصريحات إعلامي تؤكد على مفاوضات مع البليهي

كشف الإعلامي الرياضي علي هبه، على أنه يمتلك دليل صوتي يؤكد على أن وكيل أعمال علي البليهي مدافع الهلال، عقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي النصر.

ما هي تفاصيل تفاوض النصر مع البليهي؟

خلال تصريحات لإحدى المساحات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال علي هبه: "قدم من نادي الهلال عرضًا للبليهي لمدة موسم مقابل 7.5 مليون ريال، واللاعب يريد المساواة بباقي اللاعبين، خاصة وأنه لاعب أساسي مع الفريق والمنتخب".

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Shahid Shahid

وتابع: "علي البليهي حاليًا أكثر لاعب شارك مع الهلال ضمن اللاعبين الحاليين، والأمر الثاني أمتلك معلومة بأنه دخل الفترة الحرة، وأمتلك تسجيلًا لوكيل أعماله يؤكد خلاله على أن البليهي أنه دخل الفترة الحرة يوم 28 أغسطس".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "لدي ما يُثبت أن وكيل أعمال البليهي اجتمع مع نادي النصر بأحد الفنادق، وأتحدى أي شخص ينفي ما ذكرته".

ويعتمد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز على البليهي بشكل أساسي، في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين وجميع البطولات.

كيف رد وكيل البليهي على علي هبه؟

رفيع الشهراني نفى تمامًا ما يردده هبة، مؤكدًا أن موكله بالأساس لم يدخل الفترة الحرة بعد في عقده مع الزعيم.

وأوضح الشهراني أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي، بعدما اتهمه بإخفاء معلومة دخول اللاعب الفترة الحرة.

وقال وكيل اللاعب، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحاشيت كثيرًا التطرق لهذا الموضوع، لكن كثير من الإعلاميين تواصلوا معي للظهور والحديث، ولعل هذا الفيديو يكون كافيًا ويصل للجميع، موضوع البليهي ينقسم لقسمين؛ القسم الأول وهو القانوني وهو ما يخصني، الإعلامي علي هبة ظهر في قنوات وشكك في نزاهتي وقلل من الثقة بيني وبين موكلي، واتهمني أنني أخفيت معلومة دخول اللاعب الفترة الحرة، ترافعت عن الرد لإيماني بأن هناك جهات معنية كفيلة بالرد على هذه الإساءات، والقضية مرفوعة وتأخذ مجراها". "اقرأ التفاصيل"

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