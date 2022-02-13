بالخطأ أم تعمد؟ اتهامات لرونالدو بالبصق على زميله!

اتهامات موجهة لكريستيانو رونالدو بعد لقطات التقطتها عدسات الكاميرا وهو يبصق على زميله أنتوني إيلانجا.

ويأتي ذلك الحدث بعد انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في الجولة ال 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن الصعب الحصول على أي شيء جيد من هذا الموسم في مانشستر يونايتد، فمع تغير المدرب والنتائج الغير مقبولة، تحدث أشياء أخرى مثيرة بعيدة عن كرة القدم.

كما لو كانت هي الحقيقة بالفعل، فإنهم ينتقدون كريستيانو رونالدو بشدة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهور مقطع فيديو يبصق فيه البرتغالي في الاتجاه الذي يوجد فيه زميله في الفريق إيلانجا، وتضربه في ظهره.

على الرغم من أن إيلانجا لم يعطي أي ردة فعل في الملعب، ومع الأخذ في الاعتبار أن البصق يبدو غير إرادية تمامًا، إلا أن الشبكات الاجتماعية كانت سريعة في انتقاد النجم البرتغالي.

قال أحد المشجعين: "أنا متأكد من أن الاتحاد الإنجليزي قد رأى كريستيانو يبصق على إيلانجا"، بينما طلب كثيرون آخرون، بخلاف المطالبة بالعقوبة، تفسيراً لما حدث.

ومع ذلك، أصر العديد من المستخدمين الآخرين على أن الصورة كانت خداعًا بصريًا لأن كريستيانو كان بعيدًا عن إيلانجا وأن الصورة تشير إلى شيء لم يحدث.

Cristiano Ronaldo accidentally spits on Manchester United teammate after Southampton drawhttps://t.co/wcE3O8iUcc pic.twitter.com/Fc7Z4sOcvc — Mirror Football (@MirrorFootball) February 13, 2022

فيما استغرب البعض من تلك المطالبات، حيث يعتبرون رونالدو أحد اللاعبين الكبار، والذي دومًا ما كان داعمًا لأصدقائه.

ويحظى صاروخ ماديرا بلقطات مسجلة له وهو في الملعب يدعم فيها زملائه في مرات عدة، ومع فرق مختلفة شارك فيها البرتغالي.

وهو ما يستند عليه داعمي رونالدو الذين طالبوا بوقف تلك المهاترات، والنظر إلى الجوانب الإيجابية التي يعطيها الدون للفريق.

مهما كان الأمر، يبدو أن شباب الفريق يكبرون أكثر فأكثر ويشاركون بشكل فعال مع مانشستر يونايتد، ومنهم الواعد الشاب إيلانجا الذي بات يشارك بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أنها المباراة السادسة التي يصوم فيها رونالدو عن التهديف على التوالي، مما يفتح التساؤلات حول رحيل رونالدو الذي يبدو أنه في حالة مزاجية سيئة.

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